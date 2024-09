Massacrata dal marito l’autista con precedenti Voleva silenzio per dormire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Saltara (Pesaro), 8 settembre 2024 – Era conosciuto nel mondo del porto e delle barche in Puglia, a Brindisi, sua città di origine, che aveva abbandonato da diversi anni per trapiantarsi nella nostra provincia. Ezio Di Levrano, 54 anni, il presunto assassino della moglie, Ana Cristina Correia, 38 anni,a coltellate in casa davanti ai tre figli, ha vissuto prima nella zona di Marotta, quando nel 2004 è stato arrestato per traffico di droga dalla Polizia di Stato. Poi si è trasferito in altre zone del Fanese. infine, dopo un annuncio pubblicato sui social a febbraio scorso, è approdato a Saltara, dove da qualche mese viveva con la consorte e i tre figli, in una casa di proprietà della Curia, nel cuore del borgo antico, accanto alla scuola media e a poca distanza dalla caserma dei carabinieri.