Mario Sechi | la giusta rivolta degli industriali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Messaggio per i parrucconi: ieri sera il blasonato Financial Times aveva 200 commenti dei lettori sull'articolo che raccontava l'affare di cuore (con poco cuore) Sangiuliano-Boccia, il cocktail del letto e del potere funziona sempre. Ma ieri durante l'intervista del Presidente del Consiglio al Forum di Cernobbio è accaduto un fatto significativo: quando il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, ha chiesto a Giorgia Meloni un commento sul «love affair» che ha fatto cadere il ministro della Cultura, gli imprenditori hanno alzato la voce e detto «basta» con questa storia. Sia chiaro, Fontana ha fatto bene a porre la domanda, il caso è caldo, se non tocchi il tema fai la figura del marziano, ma su Meloni le aspettative del pubblico sono altre, perché è personaggio di caratura diversa rispetto a quello che Silvio Berlusconi chiamava «il teatrino della politica».