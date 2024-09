Maltempo a Milano | pioggia forte e allagamenti Seveso e Lambro alla soglia di attenzione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Dopo una breve pausa di sole e caldo è ritornato ilsu. Dnotte, tra sabato 7 settembre e domenica 8, la città è stata investita da una nuova perturbazione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso di criticità gi(ordinaria), estesa finogiornata di domani, lunedì 9 settembre, per rischio temporali, idrogeologico e idrico. Intorno alle 17 la Protezione civile ha comunicato ai cittadini delle zone interessate che ilha raggiunto ladi; idem per il, intorno alle 17.30. Allerta arancione in otto regioni La perturbazione di origine atlantica che sta già interessando il nostro Paese, in particolare le regioni del Nord e parte di quelle centrali, dalle prime ore di domani si muoverà verso il Sud, portando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco.