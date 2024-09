LIVE Atletica Meeting Brescia 2024 in DIRETTA | si parte con asta maschile e martello femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.17 Al momento non decolla la gara dell’, probabilmente condizionata dal maltempo. 14.14 La misura viene ripetuta al centimetro dall’americana Jillian Shippee. 14.12 L’estone Kati Ojallo nel suo primo lancio fa registrare un 60,10 metri 14.10 Primo lancio per la belga Vanessa Sterckendries: ilvola a 63,47 metri 14.05 E siquindi con i primi concorsi in programma:e il lancio delal. 14.00 Ci siamo sta per iniziare ildi. 13.55 Nel, occhi puntati per l’Italia su Sara Fantini. 13.50 Bisognerà capire come saranno condizionate pista e pedana anche in base al meteo. 13.45 Le prime specialità ad aprire l’agenda saranno il salto con l’e il lancio delal. 13.40 Venti minuti al via del programma.