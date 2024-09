‘La strambata’ di Vegliani | Luna Rossa resta la migliore tra le sfidanti Con i neozelandesi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) ANCORA SULL’INATTESO KO DICONTRO INEOS BRITANNIA Siamo rimasti tutti un po’ sbalorditi, non tanto perché Ineos ha vinto, ma perchénon è mai stata in grado di recuperare. La velocità media della barca italiana era superiore, ma faceva più strada e quindi aveva angoli di andature peggiori. Sicuramente ci sono stati dei problemi, ma non ce lo dicono. Abbiamo sentito un cyclor imprecare perché qualcosa non funzionava. Questo comunque è positivo, perché non accampano scuse. Poi una sconfitta fa anche bene, ti sveglia un po’ dal sogno su cui ti eri adagiato: questo in realtà vale per il pubblico, ma non per loro che sono ben consci del proprio valore e di quello degli avversari. Sarebbe stato curioso vedere oggi Ineos con poco vento. VENTO FORTE O VENTO DEBOLE Con New Zealand c’erano 12-13 nodi, ieri 16-17, fa una certa differenza.