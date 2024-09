La costante di Ballando | partire dopo Tú Sí Que Vales

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 8 settembre 2024) Sta per tornare una delle sfide televisive più attese ogni stagione, quella del sabato sera tracon le Stelle e Tú Sí Que. Anche quest’anno vige la regola che è ormai una: lo show di Canale 5 parte prima, anche se sarebbe più corretto dire che è il programma di Rai 1 asempre. Tú Sí Quetorna sabato 21 settembre,il 28 Il talent di Canale 5 darà il via all’11° edizione sabato 21 settembre, confermando il cast della scorsa edizione: Luciana Littizzetto in giuria insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, con Sabrina Ferilli ‘capitana’ della giuria popolare e i ‘conduttori’ Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.