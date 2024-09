Jannik Sinner tra la finale agli US Open e la possibilità di ricorso della Wada | il 9 il termine ultimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) UnaSlam da giocare tra poche ore a New York, ma anche l’ormai famosadi un appello da parteche incombe su. Contrariamente a quanto era emerso nelle scorse settimane, quando era stata indicata il 6 settembre come scadenza, l’agenzia mondiale dell’antidoping ha infatti comela mezzanotte di lunedì 9 per presentare un eventualeal Tribunale Sportivo di Losanna contro la sentenza del tribunale indipendente che ha scagionato completamente il numero uno al mondo. L’azzurro nel corso di questi mesi ha dimostrato di saper gestire da fenomeno anche questi momenti molto complessi dal punto di vista mentale e questa sera sarà chiamato a dimostrare ancora una volta le sue doti da campione sull’Arthur Ashe contro Taylor Fritz.