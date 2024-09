Jannik Sinner è il signore di New York vince l’Open degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 8 settembre 2024)è ildi New. Secondo slam per l'azzurro dopo Melbourne. Battuto l'americano Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5 dopo 2h17'.indiscusso del cemento visto che ha vinto i due tornei su questa superficie.Un bilancio da favola per l'altoatesino che in questo 2024 aveva già 5 trofei in bacheca (Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati) con un bilancio di 54 vittorie (tra cui 22 successi Slam) contro 5 sconfitte. Vittorie che diventano 55 con sei trofei all'attivo. Per l'italiano tutto facile nel primo e nel secondo parziale chiusi rispettivamente 6-3, 6-4 in 42' e 35'. Poi all'improvviso tutto difficile. Al quinto gioco alza il livello, che comanda gli scambi e manda fuori giri il rivale per il 15-30.