Il riconoscimento alla pallavolista della Megabox Un’atleta d’oro | Vallefoglia premia Giovannini

(Di domenica 8 settembre 2024) È un ritorno trionfale quello di Gaia, dopo la vittoriamedagliaalle Olimpiadi con la Nazionale di pvolo. L’atletaOndulati del Savio è stata celebrata dcittà ieri pomeriggio durante ilChallenge, manifestazione in corso nel fine settimana, ed è stata ancheta dal sindaco Palmiro Ucchelli. "Vengo da San Giovanni in Persiceto, una cittadina di nemmeno 30mila abitanti, e lì ho cominciato a giocare a pvolo - ha raccontato. Il mio sogno, come quello di qualsiasi giocatrice, è stato sempre arrivare a giocare in nazionale. Quello che è successo quest’anno è talmente grande che non potevo nemmeno immaginarlo, ma è un traguardo per il quale devo ringraziare tutti i miei allenatori, dai quali ho imparato tanto, e i miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto. Sono molto contenta e orgogliosa del mio percorso".