Il Papa pace per le nazioni e anche per il creato

(Di domenica 8 settembre 2024) "Da questa terra benedetta dalre, vorrei insieme a voi invocare, per intercessione di Maria Santissima, il dono dellaper tutti i popoli", ha dettoFrancesco all'Angelus, al termine della messa celebrata allo stadio di Port Moresby, uno degli ultimi eventi della visita in Papua Nuova Guinea. "In particolare - ha proseguito -, lo chiedo per questa grande regione del mondo tra Asia, Oceania e Oceano Pacifico.per leper il". "No al riarmo e allo sfruttamento della casa comune! Sì all'incontro tra i popoli e le culture, sì all'armonia dell'uomo con le creature!", ha aggiunto il Pontefice. "Prima di concludere questa celebrazione, ci rivolgiamo alla Vergine Maria con la preghiera dell'Angelus", ha affermato Francesco introducendo l'invocazione mariana. "A lei affido il cammino della Chiesa in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone.