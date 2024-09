I musici di Guccini Testi e note del poeta E Fiesole si accende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Una serata con quattro senatori della canzone italiana che, per anni, hanno affiancato un grande come Francesco. Attesa per il concerto di domani a, al Teatro Romano, da parte de Idi Francesco: ora chenon ha più intenzione di calcare i palcoscenici, sta a loro, ai suoi, continuare a emozionare il pubblico. Con le canzoni del, ovviamente. I grandi successi del cantautore modenese verranno interpretati dalla voce di Juan Carlos "Flaco" Biondini, suo fedele chitarrista, accompagnato da Vince Tempera al pianoforte, Roberto Manuzzi al sax, Ellade Bandini alle percussioni e Giacomo Marzi al basso. In scaletta pietre miliari come "Il vecchio e il bambino", "La locomotiva", "Autogrill", "L‘Avvelenata", "Auschwitz", "Dio è morto", fino ad arrivare a brani come "Noi non ci saremo", "Canzone per un‘amica", "Vedi cara" e "Cirano".