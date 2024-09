Gessica Notaro sul red carpet a Venezia per la ‘prima’ del film di Lelouch ha ricevuto il premio Diva e donna 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre– Fortunata trasferta da Rimini ain occasione della 81esima edizione del Festival del Cinema dove Carlo Tedeschi insieme a, hanno partecipato alla kermesse internazionale, in particolare sul redinvitati alla prima delmusicale Finalement del regista francese,Oscar per “Un uomo, Una” Claudee presentato fuori concorso.ha poidalle mani del regista Carlo Tedeschi il “- Humanitarian Award” all’evento per festeggiare i 20 anni di, ideato ed organizzato da Tiziana Rocca a margine della 81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica.