Fracas trascina l’ACF Arezzo agli ottavi di Coppa Italia | sconfitto il Chievo Verona 2-0

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 8 settembre 2024)si qualificadi finale digrazie a una doppietta decisiva di, battendo il2-0 in una gara secca allo Stadio Comunale “Città d’”. La squadra amaranto, guidata da Ilaria Leoni, affronterà la Fiorentina nel prossimo turno. La partita inizia con unaggressivo, che crea la prima occasione al 13’, quando Licco tira dal limite dell’area, ma la palla termina a lato., protagonista della serata, inizia a farsi notare già al 16’ con un’azione che, però, non si concretizza. Al 34’,sblocca il risultato con un sinistro spettacolare da fuori area, che si insacca all’incrocio dei pali. Iltenta la reazione, ma trova una Bartalini in grande forma, pronta a respingere ogni tentativo avversario. Nel secondo tempo, al 57’, arriva il raddoppio di, su assist di Santini, chiudendo di fatto la partita.