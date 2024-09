Fiorella Mannoia Paralimpiadi o Motel Forest? La tv dell’8 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 8 settembre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 8, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Semplicemente”.è la protagonista di un concerto evento per festeggiare i suoi 70 anni insieme ad artisti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo nella splendida cornice delle Terme di Caracalla a Roma. RaiDue dalle 20.35 trasmetterà la Cerimonia di Chiusura dei “Giochi Paralimpici Parigi 2024”. Su RaiTre alle 20.35 “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona, Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Zona bianca”, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della serie “La rosa della vendetta”. Verranno proposti due episodi: nel primo Gulendam è furiosa perché Gulcemal ha deciso di ospitare Armagan. Si chiude in camera con Mert e gli rivela di essere figlia di Zafer. Mert corre a riferirlo a Deva.