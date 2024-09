Evadono dal carcere minorile Beccaria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 8 settembre 2024) 17.45 Due detenuti, stranieri, fratelli, sono evasi daldi Milano. Ne dà notizia il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria. "I due evasi erano nel gruppo avanzato e sono gli stessi che si sono resi promotori delle rivolte scorse e mai trasferiti nonostante i comportamenti pregressi.Uno dei due è la terza volta che tenta di evadere",spiega Alfonso Greco, segretario lombardo del Sappe. "Le carceri per minori non sono collegi per ragazzini indisciplinati, ma galere per criminali", dice. "Chiediamo tutela".