Due fratelli evadono dal carcere minorile Beccaria | allarme del polizia penitenziaria

(Di domenica 8 settembre 2024) Milano – Due detenuti stranieri, entrambi, sono riusciti a evadere dal. La notizia è stata diffusa dal Sindacato Autonomo(SAPPE), che ha subito manifestato il proprio sconcerto per l’accaduto. Alfonso Greco, segretario lombardo del SAPPE, ha commentato duramente l’episodio, definendolo “incredibile e sconcertante”. Greco ha sottolineato come i due evasi fossero già noti per comportamenti problematici, essendo stati tra i promotori delle rivolte avvenute in passato all’interno della struttura. “Nonostante il loro comportamento pregresso, non sono mai stati trasferiti, e uno dei due è addirittura al terzo tentativo di fuga“, ha affermato Greco, denunciando la gestione inadeguata del sistema penitenziario