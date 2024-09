Dossieraggio Striano a 007 | Ho file su aziende rette da russi Caso in Antimafia l' 11 9

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 8 settembre 2024) Non ha mai avuto incarichi operativi all'interno dell'Aise – l'Agenzia per la sicurezza esterna - il funzionario dei Servizi segreti indagato nell'inchiesta della procura di Perugia sui presunti dossier a carico di politici e vip. Nell'inchiesta risultano indagati anche l'ex pm Antonio Laudati e il tenente della Gdf Pasquale. A confermarlo sono fonti di governo che sottolineano anche che la vicenda non ha nulla a che fare con quella relativa alla selezione per entrare all'Aise della moglie del ministro Crosetto. La Commissionetratterà ilmercoledì prossimo, 11 settembre. La questione sarà affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza convocato per quella data. Non si esclude che possano essere valutate eventuali audizioni sulla vicenda.