Lazio Roma 1 1 un pareggio che non serve a nessuno

AGI - Finisce 1-1 il derby della Capitale. Unche nona nessuna delle due squadre in chiave corsa a un piazzamento in zona Champions. Primo tempo nettamente a favore dellacon tre parate (di cui la prima sugnoli strepitosa) del portiere giallorosso Svilar. Nella ripresa a segno subito i biancocelesti, al 47', proprio congnoli di testa su cross di Luca Pellegrini. A quel punto laprende in mano il gioco e dopo una incredibile parata di Mandas su colpo di testa di Mancini su calcio d'angolo, al 69' è Soule' a inventare un gol capolavoro: tiro a giro al volo che sbatte sulla traversa e entra in porta. Dopo ancora soltanto un rischio per lacon un quasi autogol di Ndika e una facile parata di Mandas su Celik che spreca una palla magnifica da centro area.