Aston Villa PSG le tre cose che non hai notato del match di Champions League

Aston Villa PSG: partita valida per il quarto di finale di ritorno di Champions League Aston Villa-Psg è stata una sfida da cuori forti: un 3-2 palpitante, divertente, incredibile. I francesi si guadagnano la semifinale (che sia l’anno buono)? Ai padroni di casa resta la soddisfazione di avere fatto . Calcionews24.com - Aston Villa PSG: le tre cose che non hai notato del match di Champions League Leggi su Calcionews24.com Ecco le tre curiosità sulla sfidaPSG: partita valida per il quarto di finale di ritorno di-Psg è stata una sfida da cuori forti: un 3-2 palpitante, divertente, incredibile. I francesi si guadagnano la semifinale (che sia l’anno buono)? Ai padroni di casa resta la soddisfazione di avere fatto .

Scoppia la rissa in un bar di Parigi tra ultras di PSG e Aston Villa: volano tavolini e sgabelli

Circa 24 ore prima della partita alcuni tifosi di PSG e Aston Villa hanno creato disordini in città: un video riprende un violento scontro davanti a un bar, volano sgabelli.Continua a leggere

Aston Villa-PSG: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Aston Villa - Paris Saint-Germain (martedì 15 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per il ritorno dei quarti...

Champions League in chiaro? Oggi PSG - Aston Villa in Diretta TV8 + Gialappas Night

L’Uefa Champions League entra nella fase decisiva con i quarti di finale. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ospita gli inglesi dell’Aston Villa, in diretta su TV8, mercoledì 9 aprile, alle ...

Aston Villa-Psg, Donnarumma salva i suoi con tre parate incredibili

A tenere a galla il Psg nel momento più difficile, quando l’Aston Villa crede nella rimonta, è Gigio Donnarumma, con tre parate straordinarie nel giro di pochi minuti. Il portiere della Nazionale dice ...

CHAMPIONS LEAGUE - Il portiere italiano assoluto protagonista del match, con almeno quattro parate decisive. Tra i Villans benissimo McGinn e Tielemans.

Vittoriosa 3-1 all'andata, la squadra di Luis Enrique va avanti di due gol ma poi perde 3-2 a Birmingham rischiando la qualificazione e salvandosi anche grazie alle parate dell'azzurro ...