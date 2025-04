Fuochi d’artificio Anna Losano e Carlotta Dosi video intervista Giustizia solidarietà amicizia

video intervista ad Anna Losano e Carlotta Dosi, protagoniste della miniserie Fuochi d'artificio, nei panni di Marta e Sara, due giovanissime staffette partigiane durante l'occupazione tedesca, in onda su Rai1

Vi presentiamo la nostra video intervista ad Anna Losano e Carlotta Dosi, protagoniste della miniserie Rai Fuochi d'artificio, diretta da SusAnna Nicchiarelli. Le due ragazze vestono i panni di Marta e Sara, giovani staffette partigiane in una storia di coraggio, resistenza e amicizia ambientata durante l'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale.

Fuochi d'artificio: cast e uscita

Diretta da SusAnna Nicchiarelli e interpretata da Anna Losano, Carlotta Dosi, Luca Charles Brucini, Lorenzo Enrico, Francesco Centorame, Carla Signoris, Christian Dei, Matteo Josè Vercelli, Bruno Orlando, Gabriele Graham Gasco, Yonv Joseph, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi, David Paryla, Cristina Pasino, Iris Fusetti, Fabrizio Coniglio, Nicolai Selikosvky, Paolo Briguglia, Fuochi d'artificio andrà in onda il 15, 22 e 25 aprile su Rai1.

