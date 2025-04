Agi.it - Iliass Aouani è il nuovo campione europeo di maratona

AGI -è ildi. L'azzurro sulle strade di Lovanio in Belgio è stato autore di una prestazione fantastica conclusa in 2 ore 09'05 dopo aver battuto in volata l'israeliano Gashau Ayale rimasto a tre secondi. Terzo il vicemondiale, anche lui israeliano, Maru Teferi (2 ore 09'17). La zampata dell'ingegnere civile milanese che oggi in Belgio ha messo tutti alle sue spalle., 29 anni, nativo del Marocco e in Italia da quando aveva due anni, portacolori delle Fiamme Azzurre, oggi ha colto il risultato più importante della sua carriera.è il secondo azzurro di sempre incon 2 ore 06'06 lo scorso dicembre a Valencia e già primatista nazionale (2 ore 07'16 nel 2023 a Barcellona). Nellamaschile per l'Italia è il sesto orodella storia, dopo quelli di Gelindo Bordin (1986 e 1990), Stefano Baldini (1998 e 2006) e Daniele Meucci (2014) ma per la prima volta in una manifestazione dedicata alla sola corsa su strada.