Fuochi d’artificio Carla Signoris video intervista La serie ci ricorda da dove viene la nostra libertà

Vi presentiamo la nostra video intervista a Carla Signoris, nel cast della miniserie Rai Fuochi d'artificio. Nella serie diretta da Susanna Nicchiarelli, Signoris interpreta Olga, una donna che, durante la Seconda Guerra Mondiale, cerca di proteggere la sua famiglia e la sua libertà durante l'occupazione tedesca.

Fuochi d'artificio: cast e uscita
Diretta da Susanna Nicchiarelli e interpretata da Anna Losano, Carlotta Dosi, Luca Charles Brucini, Lorenzo Enrico, Francesco Centorame, Carla Signoris, Christian Dei, Matteo Josè Vercelli, Bruno Orlando, Gabriele Graham Gasco, Yonv Joseph, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi, David Paryla, Cristina Pasino, Iris Fusetti, Fabrizio Coniglio, Nicolai Selikosvky, Paolo Briguglia, Fuochi d'artificio andrà in onda il 15, 22 e 25 aprile su Rai1.

“Fuochi d’artificio”, intervista a Carla Signoris: “Olga è una donna che ha sofferto molto ma è anche una combattente. Sulla violenza di genere bisogna combattere al fianco delle nuove generazioni”

In Fuochi d’artificio, la nuova serie che andrà in onda su Raiuno in prima serata il 15,22 e 25 aprile, Carla Signoris interpreta Olga, la nonna di Marta e Davide, i due ragazzi che assieme ai loro ...

Fuochi d’artificio, una nonna combattente: incontro con Carla Signoris

Interpreta un ruolo poco abituale per lei, quello di una nonna burbera nella storia drammatica ma piena d’avventura di un gruppo di ragazzini alle prese con l’impegno coraggioso durante la Resistenza ...

Notizie correlate su fuochi d’artificio carla signoris