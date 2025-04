Bubinoblog - MONICA SETTA: “I MIEI LEGALI HANNO SCRITTO A TV8. IN ESTATE TORNO IN PRIMA SERATA SU RAI2”

“Storie di donne al bivio torna a giugno e luglio in”. A confermarlo all’Ansa è la padrona di casa del talk di, la giornalista, che parla dell’imitazione su Tv8.È stata una stagione record. Il programma ha funzionato in ogni collocazione portandosi, tre punti e mezzo sopra la media di rete. Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza. Mi avevano chiesto di partire subito con le prime serate a inizio 2025, dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l’e Natale, cheavuto una media del 7 per cento. Ma da buona artigiana aspetto sempre che la torta sia ben cottadi tirarla fuori dal forno.Così lasul successo del suo talk show. Nel frattempo, ha fatto rumore l’imitazione della giornalista ad opera della Gialappa’s su TV8.