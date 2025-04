Agi.it - Brignone pubblica la foto della cicatrice: "Di questi punti avrei fatto a meno"

AGI - Federicahato sul suo profilo Instagram unache racconta larimasta dopo l'operazione a cui è stata sottoposta dopo il grave infortunio alla gamba e al ginocchio per viacaduta nella seconda manche di slalom gigante in Val Fassa il 3 aprile scorso. La sciatrice ha postato anche altre immagini che raccontano i grandi successi ottenuti durante la stagione di una stagione straordinaria, in un carosello dedicato alla stagione appena conclusa. Il tono è, come sempre, auto-ironico. Oltre ai tanti ringraziamenti,ha aperto e chiuso con una battuta. Prima: "È finita col botto,preferito quello di una bottiglia di spumante!". E poi: "In ogni caso ho migliorato il mio record di, ma degli ultimi 42". L'atleta azzurra ha sottolineato ancora di "essere già al lavoro per tornare al 100%" con l'obiettivo, che si avvicina sempre di più, delle Olimpiadi di Milano-Cortina.