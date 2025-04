Il Sassuolo promosso in Serie A con 5 turni di anticipo

Sassuolo torna in Serie A. A regalare la promozione anticipata ai neroverdi è stato il Mantova che, in rimonta da 0-2, è riuscito a pareggiare 2-2 al Martelli con lo Spezia, terzo in classifica. Liguri avanti di due reti con Aurelio e Salvatore Esposito, poi i lombardi reagiscono e acciuffano il pari con una doppietta di Maggioni. È festa - quindi - per la formazione di Grosso, il Sassuolo è nuovamente nella massima Serie, solo un anno di purgatorio per gli emiliani. Risultati del pomeriggio Nel pomeriggio due pareggi per 1-1, quelli tra Cesena e Frosinone (Saric e Ambrosino i marcatori) e Cremonese e Juve Stabia (gol di Adorante e Bonazzoli). Ci ha messo meno di 12 mesi il Sassuolo a riprendersi la Serie A. Retrocessi in B dopo 11 stagioni di fila nel maggio del 2024, i neroverdi hanno dominato il campionato cadetto festeggiando con 5 giornate d'anticipo. Agi.it - Il Sassuolo promosso in Serie A con 5 turni di anticipo Leggi su Agi.it AGI - Iltorna inA. A regalare la promozione anticipata ai neroverdi è stato il Mantova che, in rimonta da 0-2, è riuscito a pareggiare 2-2 al Martelli con lo Spezia, terzo in classifica. Liguri avanti di due reti con Aurelio e Salvatore Esposito, poi i lombardi reagiscono e acciuffano il pari con una doppietta di Maggioni. È festa - quindi - per la formazione di Grosso, ilè nuovamente nella massima, solo un anno di purgatorio per gli emiliani. Risultati del pomeriggio Nel pomeriggio due pareggi per 1-1, quelli tra Cesena e Frosinone (Saric e Ambrosino i marcatori) e Cremonese e Juve Stabia (gol di Adorante e Bonazzoli). Ci ha messo meno di 12 mesi ila riprendersi laA. Retrocessi in B dopo 11 stagioni di fila nel maggio del 2024, i neroverdi hanno dominato il campionato cadetto festeggiando con 5 giornate d'

