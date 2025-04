Fuochi d’artificio Francesco Centorame video intervista Dovrebbe esserci voglia di continuare a resistere

video intervista a Francesco Centorame, nel cast della miniserie Fuochi d'artificio, nei panni di Vittorio, studente di chimica e partigiano impacciato, in onda su Rai1

Vi presentiamo la nostra video intervista a Francesco Centorame, nel cast della miniserie Rai Fuochi d'artificio, diretta da Susanna Nicchiarelli. Centorame interpreta Vittorio, un giovane e impacciato partigiano, talentuoso studente di chimica.

Fuochi d'artificio: cast e uscita

Diretta da Susanna Nicchiarelli e interpretata da Anna Losano, Carlotta Dosi, Luca Charles Brucini, Lorenzo Enrico, Francesco Centorame, Carla Signoris, Christian Dei, Matteo Josè Vercelli, Bruno Orlando, Gabriele Graham Gasco, Yonv Joseph, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi, David Paryla, Cristina Pasino, Iris Fusetti, Fabrizio Coniglio, Nicolai Selikosvky, Paolo Briguglia, Fuochi d'artificio andrà in onda il 15, 22 e 25 aprile su Rai1.

