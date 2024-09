Daniele Capezzone | il caso Boccia-Sangiuliano si è già sciolto ma la sinistra disperata vorrebbe tenerlo in vita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Supersintesi: lanon può, anzi non deve sparire. Siamo davanti a una versione trash (con aggiunta di cozze e vongole) del celebre romanzo di Stephen King, poi divenuto film di Rob Reiner, Misery non deve morire. Non osi un malcapitato scrittore far venir meno una sua protagonista, perché qualche lettrice ossessionata e psicopatica potrebbe sequestrarlo e imporgli con la violenza di farla “resuscitare”, sotto minaccia di conseguenze atroci. Ecco, allo stesso modo, non si permettano le persone serie di far calare il sipario (o se si preferisce: un velo pietoso) sulla commedia di Genny & Maria Rosaria, faccenda che a onor del vero è durata anche troppo.