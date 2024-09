Cibo ecco come vivere a lungo | cosa mangiare e quando

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)sano per(e pure meglio). Non sarà l'elisir dell'eterna giovinezza, men che meno è lo specifico del donizzettiano Dulcamara: al contrario, è scienza supportata dai dati. «Sono la sana nutrizione e uno stile di vita corretto le armi migliori che abbiamo per “combattere” l'invecchiamento», spiega Antonluca Matarazzo, avvocato, manager, ad e vicepresidente perla fondazione Valter Longo. Non è uno che parla a vanvera, Matarazzo. È uno che ciò che dice lo prova col rigore della ricerca in campo medico. La fondazione Valter Longo è una no-profit che si occupa esattamente di questo, cioè di assistenza nutrizionale ed educazione della comunità.