Cappuccino batte birra | i giovani inglesi spendono più in caffetteria che al pub

(Di domenica 8 settembre 2024) Più di 700 sterline l’anno spese in caffè (oltre 830 euro): è il prezzo che i Millenials britannici sono disposti a pagare per la loro tazza quotidiana, che scende a 676 sterline per la Gen Z. Il più popolare? Il caffellatte, seguito dale dal flat white, stando a quanto emerge dall’indagine commissionata da McDonald’s, che sul suo format cafè ha puntato molto. E intanto laal pub perde sempre più punti. Quasi 30mila sterline in caffè per i piùIl prezzo medio di una tazza di caffè a portar via attualmente si aggira sulle 3,40 sterline nel Regno Unito. Una cifra che si fa sempre più significativa ma che non sembra scoraggiare gli appassionati consumatori, che nel corso della loro vita spenderanno quasi 29mila sterline per bevande take away (quasi 35mila euro).