Bufera sul litorale grandine come sassi E peggiorerà

(Di domenica 8 settembre 2024) Una forte perturbazione con caratteristiche autunnali sta interessando la Toscana, provocando un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. In queste ore, piogge intense e temporali stanno colpendo in particolare ilcentrosettentrionale, e si prevede che il maltempo si estenderà presto a tutta la costa e alle zone interne della regione. Temporali violenti sulla costa Un violento temporale ha colpito le zone tra Forte dei Marmi e Lido di Camaiore, generando disagi e allagamenti. In alcune località della Versilia, in particolare a Massarosa, una supercella temporalesca ha causato la caduta didi dimensioni medio-grosse, provocando danni a strutture e coltivazioni. La situazione meteorologica rimane critica, con le autorità locali che monitorano costantemente l’evolversi del maltempo.