Boom nelle aste digitali | entro il 2030 si arriverà a 724 milioni di dollari

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 – Le auction house diventano sempre piùe virtuali. Il mercato dellenel 2023 si è attestato a 406die si prevede che raggiungerà i 724diil. Una tendenza che interessa anche il settore immobiliare, come confermato dagli esperti del settore: “Lazzazione sta rivoluzionando il settore: ora è possibile partecipare adindette anche dall’altra parte del mondo”, spiega Enrico Poletto, real estate manager e Ceo di App –Private Professionali Auction House. E, del resto, in un mondo iperconnesso e iper-zzato, la tecnologia sta diventando sempre di più uno strumento imprescindibile per le varie attività quotidiane.