‘Blue Tongue’ e maltempo la Fiera di Sant’Alessandro chiude un’edizione difficile

(Di domenica 8 settembre 2024) Bergamo. Le avversità – in particolare i focolai di Blue tongue (Lingua blu) che, su indicazione della regione, hanno bloccato a pochi giorni dall’apertura bovini e ovicaprini, e ilnella giornata conclusiva – hanno frenato il dato dei visitatori delladi, giunti comunque in 25mila inBergamo, in prevalenza da tutta la provincia, e in parte anche da quelle limitrofe. Il dato del pubblico, all’interno del contesto complicato, ha confermato quanto la Rassegna regionale organizzata da BergamoNuova e Promoberg dedicata al settore Primario (tra agricoltura, macchinari e tecnologie, zootecnia, equitazione e prodotti tipici), soprattutto nei momenti più difficili, resti un appuntamento di riferimento per gli operatori del settore Primario.