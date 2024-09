Alessandro Corda nuovo comandante provinciale Una carriera già fitta di incarichi prestigiosi Dal Kosovo a Nassirya | ultima sede la Calabria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Si è insediato da pochi giorni ildei carabineiri,, 47 anni, originario di Albenga, figlio di un carabiniere e sposato con un maresciallo donna dei carabinieri, con la quale ha avuto una figlia di 5 anni. Quella del colonnelloè già unacostellata di importaie conseguenti trasferimenti. Parte frequentando con l’accademia di Modena, poi Roma, poi si trasferisce al Reggimento Laives (Bolzano), e in seguito per lui arrivano gliall’estero: ine tra il 2004 e 2005 a Nassiriya, quindi un anno dopo la strage del 2003 in cui perirono, tra gli altri (19 le vittime italiane), anche 12 carabinieri. Poipassa per 5 anni alla Compagnia dei carabinieri di Nuoro, poi Genova, poi al Nucleo investigativo di Brescia, e dal 2020 al 2024 a Vibo Valentia. E’ sposato dal 2018, ha una figlia di 5 anni.