Venezia 2024 vince Pedro Almodóvar con La stanza accanto l’elenco completo dei premiati

(Di sabato 7 settembre 2024) Ladi, primo film internazionale diretto dal grande autore spagnolo, ha vinto il Leone d’Oroall’81.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Il film, liberamente ispirato al romanzo What Are You Going Through della francese Sigrid Nunez, racconta la storia di Martha, una donna malata terminale, interpretata da Tilda Swinton. La giuria, presieduta da Isabelle Huppert, ha anche assegnato il Leone d’argento – Gran premio della Giuria a Vermiglio di Maura Delpero. E il Leone d’argento per la miglior regia a The Brutalist di Brady Corbet.