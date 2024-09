US Open 2024 | Sinner stende Draper in tre set vola in finale è il primo italiano a riuscirci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Jannikinagli US. Il numero uno al mondo ha superato Jackin tre set, con il punteggio di 7-5 7-6(3) 6-2 in tre ore e 3 minuti di gioco. Nella splendida cornice dell’Arthur Ashe Stadium brilla la luminosissima stella del tennis, che diventa così ilazzurro nella storia a raggiungere ladello USa livello maschile. Il numero uno al mondo ha vinto meritatamente, evidenziando una maggior freddezza e soprattutto una migliore condizione fisica del suo avversario, che nelè calato vistosamente.attende ora inil vincente del derby a stelle e strisce tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe, in programma a partire dall’1.00 italiana. Rimane invece un ottimo torneo per, che fino ad oggi non aveva ancora perso un set. Oggi però l’avversario era semplicemente troppo per lui.