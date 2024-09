Sì al Centro visite del Wwf Brindano i volontari delle Foppe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Sì aldel Wwf a Trezzo.che dopo più di 30 anni di sacrifici e d’amore per la riserva avranno anche un quartier generale per intensificare l’impegno fra scuole, famiglie e appassionati. La firma con il Parco Adda Nord suggella il patto e apre un nuovo capitolo nella storia, un angolo di paradiso fiorito sulle ceneri del peggior degrado. L’ecosistema protetto a livello europeo è stato una discarica in passato, ma passeggiando fra i suoi sentieri non si immaginerebbe mai. Con la convenzione sottoscritta mercoledì l’immobile di via Miglio, accanto alla radura, viene affidato alle 34 sentinelle del gruppo fino a marzo 2028, anno in cui scadrà anche la gestione dell’area protetta recuperata con sforzi enormi dall’associazione.