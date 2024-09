Sciopero treni dell’8 e 9 settembre | Italia a rischio paralisi ecco le fasce garantite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Saranno giorni complicati, i prossimi, per glini che hanno deciso di viaggiare in treno, per lavoro o per sfruttare gli ultimi giorni d’estate e godersi una vacanza. Alcune sigle sindacali autonome hanno infatti proclamato unonazionale del personale del Gruppo Fsne, dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 92024. La protesta, come si legge sulla nota pubblicata da Fs, potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello