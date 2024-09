Prime Video | le serie tv in uscita a settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Ecco quali sono lein arrivo su2024. Produzioni originali e titoli già noti che sbarcano sulla piattaforma streaming. A seguire potete leggere la guida con le novità e le relative date di. El Fin Disponibile dal 13, laè composta da 6 episodi. Ecco la trama ufficiale: Il giorno in cui avrebbe dovuto verificarsi l'apocalisse, Tomás si risveglia con i postumi della sbornia nel bel mezzo di un'orgia in un negozio di mobili. Qualche mese prima, aveva lasciato la moglie Julia e la figlia Noa con la notizia che il mondo stava finendo, senza più fare ritorno da loro. Ma quando il pianeta che stava per far precipitare il mondo passa davanti alla Terra, senza scontrarsi, e la vita continua senza nessun cambiamento, l’uomo comprende la gravità del suo errore.