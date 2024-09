Ondata cyber Allarme multinazionale sugli hacker russi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) Un gruppo diavrebbe condotto azioni di sabotaggio, spionaggio e “danno alla reputazione” contro ben ventisei Paesi appartenenti all’Alleanza Atlantica, compresi gli Stati Uniti, cercando così di interrompere, o quantomeno di inficiare, gli sforzi transatlantici di sostegno all’Ucraina. A lanciare l’sono state la National Security Agency (Nsa), il Fbi, lasecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) e altri partner internazionali tra cui agenzie ucraine, lettoni, tedesche e ceche. In particolare, questa compagine di enti ha individuato come responsabile indiretto di questi attacchi l’unità Unità 29155 afferente al 161° Centro di addestramento per specialisti dello Stato Maggiore russo.