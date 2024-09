Nuoto di Fondo ad Alghero l’Italia brilla ai Mondiali Juniores | arrivano altre due medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024)– Dopo l'argento di Chiara Sanzullo e il bronzo di Vincenzo Caso nella prima giornata di gare nella 10 chilometri, ieri sono proseguiti ididinelle splendide acque sarde di. E' una grande Italia che gareggia in casa e che colleziona altri allori preziosi. E nella giornata di ieri, Davide Grossi ha messo l'argento al collo nella 7,5 km e Mahila Spennato ha ottenuto il bronzo nella 5 km. Foto Antonella Correale, Andrea Masini e Federica Muccichini / DBM – da feder.it