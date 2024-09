Napoli una nuova era | Conte e il futuro con i nuovi innesti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) Con Lukaku, Neres erinforzi in campo, ildi Antonioaffronta unaera con rinnovata energia e ambizioni. Ildi Antoniosi prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, arricchito da una serie diche promettono di rivoluzionare il volto della squadra partenopea. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza come il club abbia trasformato radicalmente la propria rosa, passando da una fase di emergenza a unaera di opportunità e sfide. Dopo un periodo di incertezze e cambiamenti, ilè pronto a sfruttare appieno le qualità dei suoigiocatori. L’inserimento di Romelu Lukaku, già protagonista di un avvio scintillante, e di altre nuove figure come Neres, McTominay, Gilmour e Folorunsho, ha portato un rinnovato slancio alla squadra.