MY WAY! Sinner in finale agli US Open | Draper piegato dopo 3 ore tra nausee cadute e colpi di scena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Jannikè per la prima volta un finalista degli US. Il numero 1 del mondo, che con questa vittoria sa già di sfondare i 10.000 punti nel ranking ATP (che, da quando c’è l’attuale sistema nato nel 2009, sono stati toccati solo da Federer, Nadal, Djokovic, Murray e Medvedev), batte il britannico Jackper 7-5 7-6(3) 6-2 e diventa il primo azzurro ina New York. Mai nessuno prima di lui, che aggiunge record su record per il tennis italiano. Il tutto in un pomeriggio newyorkese davvero complesso, con l’umidità che rende la partita a tratti difficile da vedere, ma che alla fine lascia emergere l’immutata forza del leader mondiale. Ora l’attesa per il vincitore del derby USA tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe: l’appuntamento è per domenica alle 20:00.