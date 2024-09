Musica e intelligenza artificiale | un rebus difficile da decifrare

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 7 settembre 2024) Life&People.it Se fino a pochi anni fa l’sembrava un termine quasi esotico e relegato a visionari film fantascientifici di Steven Spielberg o Spike Jonze, oggi questo genere di tecnologia è ormai sulla bocca di tutti. E ora, la capacità di ricreare processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer si è estesa anche alla. Nel corso degli ultimi anni è apparsa una vera e propria schiera di software appositamente progettati per generare canzoni realistiche, in grado di combinare linee vocali e basi strumentali. Usando generatori come Suno o AIVA, qualsiasi persona può infatti creare da zero una melodia e persino un intero brano. Basta solo selezionare ritmo, genere (rock, pop, rap, ecc.), tono e stile (cupo, allegro, triste, ecc.) e l’AI fa tutto il resto.