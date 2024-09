Mostra del Cinema di Venezia i vincitori | il Leone d’oro a Pedro Almodovar Coppa Volpi a Kidman e Lindon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024)ha vinto ilcon The room next. I migliori attori, premiati con la, sono Vincente Nicole. L’Italia festeggia con Vermiglio di Maura Delpero, che conquista ild’Argento – Gran Premio della Giuria. Ambientato durante l’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di una famiglia che, paradossalmente, vede la propria serenità minacciata proprio nel momento in cui il mondo ritrova la pace, a causa dell’arrivo di un soldato in cerca di rifugio. Ild’Argento per la Miglior Regia è stato assegnato a Brady Corbet per The Brutalist, film con Adrien Brody, Guy Pearce e Felicity Jones che racconta la storia vera dell’architetto ebreo László Tóth, emigrato dall’Ungheria negli Stati Uniti nel 1947.