Meteo da domenica 8 tornano i temporali | rovesci e piogge ecco dove Le previsioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 7 settembre 2024) Cambia il tempo a partire da domani 8 settembre, con pioggia ein previsione soprattutto su Nord e Centro. Il Sud è al riparo grazie all’anticiclone, ma in serata sarà comunque soggetto ache si concentreranno in particolare sulla Campania. Allerta arancione per rischioe idrogeologico su buona parte di Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Lombardia e su tutto il Friuli Venezia Giulia. Allerta gialla sul resto di Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, oltre che su Umbria e parte di Sardegna, Marche e Piemonte. Per quanto riguarda lunedì 9 settembre, la giornata comincia con un ciclone su tutta Italia: il tempo sarà a tratti molto instabile consoprattutto su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Toscana e più a sud Lazio e Campania. Martedì torna in parte il sereno, con temperature in aumento.