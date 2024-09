M frignano sul fascismo e si riempiono le tasche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Per evidenti ragioni (essendo nato nella seconda metà dell'Ottocento ed essendo morto nel 1950), il grande Tri lussa, Carlo Alberto Salustri, ingiustamente ricordato solo come poeta romanesco, non ha fatto in tempo a conoscere gli attuali protagonisti del Festival del cinema di Venezia. Eppure – senza saperlo – li ha ben rappresentati in un indimenticabile sonetto dedicato all'ipocrisia di certi politici. La poesia (intitolata, con raddoppio romanesco di una consonante, La sincerità ne li comizzi), descrive un deputato che si commuove parlando in piazza. Ma a quella commozione Trilussa non crede: «E allora pianse: pianse così bene che quasi ce rideva pure lui». Ecco: sostituite “er deputato” con un attore, un regista e uno scrittore e ci siamo.