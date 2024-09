Louis Vuitton Cup New Zealand si impone con autorità su Alinghi e centra la settima vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Emirates Team Newsi dimostra competitiva anche con vento sostenuto (13-16 nodi) e onda formata nelle acque di Barcellona, sconfiggendoRed Bull Racing in occasione della penultima giornata di round robin dellaCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender nel Match Race della 37ma America’s Cup. I Kiwi, eccezionalmente ammessi alla fase a gironi (ma fuori classifica) della Challenger Selection Series, hanno battuto il team svizzero conquistando lasu nove match disputati (uno dei due ko è arrivato però per forfait dopo l’incidente che ha danneggiato Taihoro per il cedimento di una gru) nel doppio round robin e pareggiando provvisoriamente i conti con Luna Rossa (7 su 8).