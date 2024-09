Letizia Petris | Chi è la persona più falsa del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 7 settembre 2024) A distanza di qualche mese dalla fine delè tornata a parlare di uno dei suoi ex compagni di avventura. Durante un podcast l’ex gieffina ha rivelato chi è stata lapiùconosciuta nella casa di Cinecittà. Perilggio meno limpido è Stefano Miele. In effetti i due non sono mai stati grandi amici nemmeno nel programma. “L’influencer oggio noto più falso che ho conosciuto anche nella vita reale? Non è un influencer, ma unache non è stata vera, la conoscete, per me, per gli atteggiamenti che ho vissuto nella casa del, poi gli atteggiamenti che ho visto fuori dal programma nei mesi successivi, ma anche per le cose che ho visto nelle storie di Instagram successivamente, il più falso è uno. Sto parlando di Stefano”.