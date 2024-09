Jacobelli | Francia-Italia? Dimarco meraviglioso anche Tonali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Xavierha riassunto la vittoria dell’contro la. Il giornalista ha toccatoil tema Federico, elogiandolo su Radio Sportiva. RIASSUNTO – L’di Luciano Spalletti ha rialzato la testa ed ha passeggiato sullaal Parco dei Principi. Xavierne parla così: «La delusione per gli Europei disastrosi è ancora cocente, tutti noi ci aspettavamo un’altrae l’abbiamo vista. Reazione di orgoglio con gioco di qualità, dimostrazione che il calciono non è messo così male come fatto vedere in occasione degli Europei. Spalletti è passato dalle parole ai fatti, non è il caso di lasciarsi però lontani dall’onda dell’euforia. Grande vittoria, la prima incontro ladopo 70 anni illuminata da prestazioni di alta qualità., così come meravigliosa è stata la sua rete.