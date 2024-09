Inghilterra il nuovo ct Carsley annuncia che non canterà l’inno Il Telegraph | Una mancanza di rispetto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) InLee, ct ad interim della nazionale inglese, già fa discutere., irlandese, ha detto che noninglese stasera quando la nazionale da lui allenata giocherà contro l’Irlanda. Ha detto di non averlo mai cantato, nemmano quando giocava con l’Irlanda o allenava l’Under 21. «È una cosa che mi ha sempre messo in difficoltà quando giocavo con l’Irlanda. Sono sempre stato molto concentrato sulla partita e sulle prime azioni di gioco. Sono momenti in cui la mia mente non può essere distratta.pienamente entrambi gli inni e capisco quanto significhino per entrambi i Paesi. È una cosa chemolto». Per queste dichiarazioni si è beccato l’attacco dela firma Jason Burt: “Leeè inciampato al primo, e per certi versi inaspettato, ostacolo comect dell’